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Бизнес-леди обвинила бывшего участника «Дома-2» в краже
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Бизнес-леди обвинила бывшего участника «Дома-2» в краже 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com/Дмитрий Исламов

Директор ночного клуба Amoret в центре Москвы заявила, что бывший участник телепроекта «Дом-2» украл у нее портмоне с 15 тысячами рублей и банковскими картами. Несколько лет назад Исламов пришел на телепроект «Дом-2», где безуспешно пытался ухаживать за участницей по имени Лера. На проекте Исламов продержался недолго, сообщает «КП».

По словам директора клуба, неприятный инцидент произошел в ночь на 13 января. Исламов, придя в клуб, восемь часов провел на танцполе. Под утро он пошел в туалет и, оказавшись в служебном коридоре, зашел в одну из комнат администрации, где лежали личные вещи сотрудников клуба. Спустя час женщина обнаружила пропажу. В итоге, просмотрев записи с камер наблюдения, она увидела, кто взял ее деньги.

Сейчас Исламова разыскивают сотрудники отдела МВД России по Басманному району.

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