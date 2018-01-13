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Скандал в рязанской больнице получил продолжение
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Скандал в рязанской больнице получил продолжение 

Рамблер 3 часа назад

Заведующая диспансерно-консультативным отделением в Областном кардиодиспансере Галина Лазарева, написавшая заявление на увольнение после скандала с застольем в рабочее время, несмотря на ожидающих в очереди пациентов, решила его отозвать. Видео было выложено в Сеть.

«В часы приема врачи отмечают в кабинете у заведующей, пациенты молча ждут, пока закончится это совещание», — сообщил автор ролика.

Как передает телеграм-канал Mash, врач рассказала, что уволиться её заставил заместитель министра здравоохранения Рязанской области. Но она передумала и решила отозвать заявление и планирует вернуться на работу. «Вполне возможно, что женщина будет судиться с работодателем», — отмечает Mash.

На сайте change.org появилась также петиция, автор которой Михаил Ерошин призывает восстановить в Лазареву в должности.

«Галина Николаевна — человек беззаветно преданный своему делу, который спас не одну сотню жизней за свой долгий трудовой путь. Большей отзывчивости и бескорыстия сложно сегодня сыскать среди высшего кадрового медицинского состава. Очевидно, что тяжесть наказания несоизмерима с тяжестью нарушения трудовой дисциплины, и тем более неадекватна профессиональным заслугам и человеческим качествам Галины Николаевны», — говорится в обращении, которое подписало уже около 4 тысяч человек.

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