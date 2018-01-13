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Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
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Полицейский спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым в США 

Вести.Ru 4 часа назад

В сети размещены кадры воздушной съемки финальной части противостояния между подозреваемым и полицейскими, развернувшегося в пятницу, 12 января, в окрестностях города Шервуд, расположенного в штате Орегон на северо-западе США.

Все началось с того, что очевидец по телефону сообщил правоохранителям о том, что по полю хаотично перемещается пикап. Звонивший предположил, что водитель неадекватен и может представлять опасность.

Для проверки информации на место был отправлен патрульный. При попытке вступить в контакт с подозреваемым, последний произвел несколько выстрелов из винтовки AR-15 и скрылся на своем автомобиле.

Правоохранитель благоразумно не стал преследовать стрелка в одиночку и вызвал подкрепление.

Стражи порядка блокировали окрестные дороги и в дело вступил полицейский спецназ SWAT, сотрудники которого устроили погоню за подозреваемым. В итоге они применили оружие на поражение. Водитель пикапа от полученных ранений скончался на месте, сообщает порта The Oregonian.

Впоследствии личность погибшего была установлена. Им оказался Реми Саббе — 54-летний житель соседнего Тигарда.

Полицейские, застрелившие мужчину, временно отстранены от службы.

Следствие выясняет причины, побудившие мужчину совершить серию поступков, приведших к его гибели.

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