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«Обожаю русских»: британцы оценили заезд в магазин на БТР
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«Обожаю русских»: британцы об угонщике БТР, въехавшем в магазин ради вина 

РИА Новости 1 час назад

Пьяный житель города Апатиты Мурманской области въехал 10 января на угнанном бронетранспортере в стеклянную витрину магазина, после чего попытался украсть бутылку вина, однако был задержан. Об инциденте написали многие западные СМИ, среди которых Independent, Daily Mail, Daily Star и другие. Читатели изданий активно комментировали новость.

Так, многие пользователи считают, что подобные ситуации не редкость для России. "Обожаю русских! Одни из лучших видео на YouTube появляются благодаря русским водителям, которые садятся пьяными за руль. Больше водки, товарищ!" — пишет Metalmonster из Великобритании.

"Водка — твой друг. Она делает твое вождение более скоординированным и точным. Так нас учат в автошколах", — иронизирует в ответ Игорь Зорин из Москвы.

"Тут нет сюрприза. Типичный день в России. Вбейте в поиске "авторегистратор в России" и наслаждайтесь", — советует RightLeft.

"Россия самая загадочная страна на планете", — считает Bachy

Некоторые комментаторы обратили внимание на выбор напитка. "Это немного перебор, но у этого человека хороший вкус — вина из Крыма очень хороши", — пишет Braeburn.

"Странно, что не водка", — удивляется Frankly Darling.

Другие подвергли критике российские вооруженные силы. "Вот оно качество российских солдат. Ничего не меняется. Смешно", — пишет Highlighter

"Этот транспортер принадлежал волонтерам, а не военным", — возражает ему CroakerR.

Ранее сообщалось, что после инцидента на мужчину завели уголовное дело. Отмечалось, что БТР был похищен со стоянки автошколы ДОСААФ. В начале января этот же житель Апатитов угнал "КамАЗ" с автобазы Кольского научного центра РАН.

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