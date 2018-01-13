Ещё
Девушку из Воронежа нашли расчлененной в Нидерландах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушку из Воронежа нашли расчлененной в Нидерландах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Rene Verlaan / Facebook

Уроженку Воронежа Юлию Чернышеву нашли мертвой в собственной студии йоги в голландской Гааге. Тело девушки расчленили, по подозрению в убийстве задержан ее муж Андрей, сообщает в субботу, 13 января, «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, 30-летняя Чернышева переехала в Нидерланды пять-шесть лет назад. Она жила вместе с супругом — сотрудником Royal Dutch Shell, владельцем своей дизайн-студии и правозащитником.

Тревогу забил приятель Юлии голландец Рене. Они договорились встретиться, чтобы обсудить продвижение ее бизнеса, но девушка не ответила ни на один звонок. После долгих поисков мужчина обратился в полицию. Стражи порядка обнаружили тело в четверг, 11 января.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Рене на своей странице в Facebook сообщил, что Юлия подвергалась домашнему насилию. Точных данных пока нет.

Lenta.ru: последние новости
В многоэтажном доме в Омске произошел взрыв Тюремные патологоанатомы хотели разрезать живого человека в Испании Мясник избежал смертельного обледенения благодаря колбасе
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла резня
В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине
Кто стоит за «валом компромата» на Грудинина
На Тайване выловили «Чужого»
В США предрекли Украине новый «майдан»
Видео
00:30
Аномальные морозы обрушились на Якутию
Погода
00:00
«Обожаю русских»: британцы оценили заезд в магазин на БТР
Происшествия Безумный мир
00:59
Столкновение парома и лайнера в Барселоне попало на видео
Происшествия Европа
00:18
Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»
Оружие Армия
09:35
Робот «Нерехта» разнес в клочья бронежилет
Оружие Армия
00:06
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
Интернет
00:15
Опубликовано видео уничтожения атаковавших базы РФ боевиков
Ближний Восток Армия
04:30
Американец снял на видео сход селя на свой дом
Катастрофы Погода
01:04
Мясник избежал обледенения благодаря колбасе
Происшествия
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение