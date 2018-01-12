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В Россию пришел заминированный поезд из ДНР
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В Россию пришел заминированный поезд из ДНР 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

В поезде, прибывшем в Белгородскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, обнаружили взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, находка была сделана на железнодорожной станции «Валуйки-Сортировочные»: в боковой раме одного из вагонов грузового состава, прибывшего из ДНР, была закреплена ручная противопехотная граната Ф-1.

>> В подмосковной Балашихе нашли бомбу

Ранее Mash сообщил о найденном сегодня на улице в подмосковной Балашихе самодельном взрывном устройстве. Бомба состояла из двух контейнеров, уложенных в целлофановый пакет: одна из емкостей содержала взрывчатое вещество, другая — поражающие элементы.

В декабре 2017 года Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении серии терактов в России: взрывы в Санкт-Петербурге готовили боевики запрещенного в РФ «Исламского государства», а атаки в московском регионе во время новогодних праздников и в течение предвыборной президентской кампании — уроженцы Центральной Азии.

 Ещё 6 источников 
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