В Россию пришел заминированный поезд из ДНР

В поезде, прибывшем в Белгородскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, обнаружили взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, находка была сделана на железнодорожной станции «Валуйки-Сортировочные»: в боковой раме одного из вагонов грузового состава, прибывшего из ДНР, была закреплена ручная противопехотная граната Ф-1.

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Ранее Mash сообщил о найденном сегодня на улице в подмосковной Балашихе самодельном взрывном устройстве. Бомба состояла из двух контейнеров, уложенных в целлофановый пакет: одна из емкостей содержала взрывчатое вещество, другая — поражающие элементы.

В декабре 2017 года Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении серии терактов в России: взрывы в Санкт-Петербурге готовили боевики запрещенного в РФ «Исламского государства», а атаки в московском регионе во время новогодних праздников и в течение предвыборной президентской кампании — уроженцы Центральной Азии.