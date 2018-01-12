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Запах несвежих носков вернулся в Москву
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Запах несвежих носков вернулся в Москву 

РИА Новости 6 часов назад

Посты ГПБУ "Мосэкомониторинг" зафиксировали разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в течение суток в районе полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте МЧС России.

"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", — говорится в сообщении.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту России обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Владимир Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018-2019 годах.

В начале декабря жители столицы вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов. Эксперты ссылались на данные Росгидромета. По ним, 6 декабря направление ветра в районе полигона было "от Москвы" — юго-западное, 7 и 8 декабря — южное, 9 декабря — юго-западное, 12-14 декабря ветер был северо-западный, от полигона "Кучино". Однако, с учетом расстояния запахи не могли ощущаться в центре и на севере столицы.

Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.

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