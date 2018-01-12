В Барнауле 12-летняя школьница впала в кому от отравления алкоголем

Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства вечеринки барнаульских школьников, после которой 12-летняя девочка с признаками острого отравления алкоголя была госпитализирована, сообщает в пятницу региональное управление СК.

"В декабре 2017 года в одну из больниц города Барнаула поступила девочка с признаками острого отравления алкоголем вследствие его чрезмерного употребления. По предварительным данным, девочка употребляла алкоголь, находясь в гостях в компании других несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку, устанавливает все обстоятельства, при которых девочка выпить много алкоголя, опрашивает свидетелей, собирает характеризующий материал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщают региональные СМИ, после поступления в больницу медики нашли у девочки в крови семь промилле, она пробыла в коми 12 часов, но сейчас ее здоровью ничего не угрожает. По сообщениям СМИ, школьница из благополучной семьи и хорошо учится в школе. По словам родителей ребенка, мнение которых приводится в сообщениях, всему виной стали сомнительные группы в социальных сетях, оказалось, что девочка состоит в 20 сомнительных сообществах.