Школьнику сломали пять позвонков на перемене

Во время драки с одноклассниками воронежский ученик травмировал позвоночник

СК разберется в инциденте, в результате которого школьник получил серьезную травму позвоночника, сообщили в пресс-службе ведомства 12 января.

СК проводит проверку после драки школьников в новой Москве

По предварительным данным, ученик 5-го класса Хреновской СОШ №1 Бобровского района Воронежской области получил компрессионный перелом пяти грудных позвонков в ходе конфликта с одноклассниками. Инцидент произошел в учебном заведении.

«В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.