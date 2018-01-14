Гурманы в погонах: полицейские «выпросили» VIP-карты ресторана

Гурманы в погонах: история о том, как полицейские VIP-карты ресторана добывали

После внезапной проверки ресторана «Мясо&Рыба» ее исполнителей назвали гурманами в погонах. Как рассказал владелец заведения Сергей Миронов, сотрудники МВД для визита выбрали время бизнес-ланча, когда в ресторане аншлаг и остановка процесса — репутационная катастрофа.

Они объяснили цель: проверка документов персонала. Но проверка будет происходить не на месте, как это бывает обычно, а в отделении, по линии ФНС.

Несмотря на готовность кадровой службы предоставить все документы здесь же, в ресторане, полицейские забрали в отделение 14 человек персонала. Всех сотрудников неславянской внешности, в том числе поваров и кондитеров.

За ними отправилась представительница кадровой службы ресторана. Уже в отделении ей дали ясно понять: всю эту неприятную волокиту можно вмиг прекратить, если ресторан поможет сделать подарок «уважаемым людям», говорит владелец заведения «Мясо&Рыба» Сергей Миронов:

Сергей Миронов, владелец заведения «Мясо&Рыба»: «Через какое-то время к ней подходит человек и говорит: „Вы знаете, у нас такая ситуация, мы почему провели это мероприятие? Нам надо три ваши скидочные карты 50-процентные, ваш ресторан достаточно популярен, для очень уважаемых людей. Вы нам три скидочные карты дайте, и мы вас всех отпустим прямо сейчас“. Она мне звонит и спрашивает: „Что, им надо отдать карты?“ Я говорю: „Предупреди, пожалуйста, начальника, его фамилия Касимов, что это уголовно наказуемо вообще, и напомни ему, что даже для проверки документов он не может задерживать людей больше трех часов“. Она говорит: „Он меня из кабинета выставил и сказал: „А, не даете, значит, будем проверять до конца“.

Сотрудники кунцевского УВД, по словам ресторатора, подчеркнули, что карты на постоянную скидку должны быть безымянными. В комментариях к посту Сергея Миронова пользователи пишут, что им явно не дает покоя опыт знаменитого коллеги полковника Захарченко, у которого при обысках нашли дисконтную карту ресторана „Ля Маре“ в Сочи — тоже на 50% скидки. Карта стала одним из эпизодов уголовного дела в отношении него.

Но, если серьезно, это уже не очень популярный в Москве „привет из 90-х“, говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро „Забейда и партнеры“ Александр Забейда:

Александр Забейда, управляющий партнер адвокатского бюро „Забейда и партнеры“: „Такому нездоровому интересу подвергались все несетевые, а иногда и сетевые компании. Спортзалы, рестораны, автосервисы, мойки вынуждены были налаживать отношения как с представителями правоохранительных, так и контролирующих органов. Я полагал, что, по крайней мере, в Москве это уже ушло, но, вероятно, нет. И если в какое-то подразделение назначается руководитель из региона, где такая практика считается обыденной, то он и тут начинает устанавливать подобные порядки. Бороться с этим несложно, главное — все фиксировать, благо технический прогресс шагнул далеко вперед, сейчас у каждого есть телефон с диктофоном. Без фиксации сложно что-то потом доказывать. Ну, забрали сотрудников ресторана, такое право правоохранительные органы имеют, другое дело, когда такие проверки имеют целью получить скидочные карты и иные преференции. Это уже коррупция, потакать ей не только некрасиво, но и опасно. Не исключено, что обвиняемым потом может оказаться сотрудник компании, который пошел на поводу и сам предложил взятку в виде скидочной карты. Провокация“.

Кунцевское УВД от комментариев отказывается. Ресторатор отмечает, что его сотрудников продержали в отделении до 20 часов вечера. Нарушения все-таки нашли — фальшивые регистрации у двух посудомойщиц. Теперь их депортируют, но к ресторану это уже отношения не имеет, говорит владелец.

А вот инцидентом с проверкой займется юрист заведения, он готовит заявления в Следственный комитет и прокуратуру. Кроме того, предстоит восстанавливать репутацию.

В день проверки ресторан получил массу ругательных отзывов от посетителей. И теперь владелец „Мяса&Рыбы“ всерьез думает о бонусах и скидках для них.