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Самолет Качиньского взорвали изнутри
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Самолет Качиньского взорвали изнутри 

Рамблер 10 часов назад

На борту самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в Смоленске в 2010 году, произошел взрыв, сообщает сайт Министерства обороны Польши.

Об этом во время заседания комитета по расследованию причин авиакатастрофы заявил международный эксперт в области авиационных происшествий Фрэнк Тейлор. По его словам, левое крыло Ту-154 было разрушено внутренним взрывом. Кроме того, эксперт уверен, что источников взрыва было несколько.

Минобороны отметило, что комитет принял к сведению мнение Тейлора и считает его одним из ключевых выводов технического доклада.

Ту-154 рухнул в Смоленске 10 апреля 2010 года. При попытке приземлиться при сильном тумане воздушное судно столкнулось с деревьями, опрокинулось и рухнуло на землю. 96 человек, находившиеся на борту лайнера, погибли. Среди них были президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, большинство представителей высшего военного командования страны, местные политики, общественные и религиозные деятели. Они летели в Россию на траурные мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрела под Катынью.

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