Ещё
Учительница пожаловалась на зарплату и угодила в тюрьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница пожаловалась на зарплату и угодила за решетку 

Lenta.ru 50 минут назад

Учительницу английского языка из Луизианы (США) увели в наручниках с заседания школьного совета, на котором она пожаловалась на зарплату педагогов. Об этом в среду, 10 января, сообщает Fox News.

Как отмечает издание, Дэйша Харгрэйв (Deyshia Hargrave) обратилась к членам совета не в установленном порядке, задавая вопросы в утвердительной форме и с возмущением. Офицер полиции, дежуривший в зале, сделал ей предупреждение, а затем попросил выйти в коридор. Снаружи он повалил женщину на пол и надел на нее наручники. Видеозапись публикует KATC-TV на своем YouTube-канале.

Действовал ли офицер по своему усмотрению или получил распоряжение от начальства, не уточняется. Как отмечает издание, члены совета не собираются предъявлять Харгрэйв какие-либо обвинения.

Тем не менее, учительницу поместили в тюрьму под арест за сопротивление представителю власти. Юристы проводят проверку.

Lenta.ru: последние новости
В США аллигаторы вмерзли в лез из-за аномальных холодов Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выйдет на свободу Краснодарец пострелял из пулемета на балконе и встретил Новый год с огоньком
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США создают ядерную боеголовку для сдерживания РФ
Свадьба Тарасова вызвала шквал негодования в Сети
В Москве простились с внучкой Брежнева
У сотен богатейших россиян нашли гражданство Мальты
Путин не поедет в Давос
Видео
00:55
Джихадисты подбили сирийский танк
Армия Войска
00:00
Учительница пожаловалась на зарплату и угодила в тюрьму
Происшествия Безумный мир
00:27
Названо число посетителей праздничных мероприятий
Новости Москвы
00:30
Краснодарец встретил Новый год под выстрелы из пулемета
Происшествия
00:47
Названа причина потери секретного американского спутника
Наука и техника
01:00
Друзья Тарасова посмеялись над Бузовой
Шоу-бизнес
04:21
Синоптики уточнили прогноз на зиму
Общество Погода
02:29
Умер Александр Ведерников
Общество Политика
04:51
Модель подает в суд на жену Аршавина
Шоу-бизнес Другое
00:36
В ПФР объяснили отказы в назначении пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение