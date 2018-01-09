В Москве «заминировали» квартиру родителей Навального

Квартиру родителей Алексея Навального в Люблино заминировали телефонные террористы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

2 января в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в квартире родителей Навального в Люблино. Полицейские после проверки этажа и приквартирных помещений взрывчатки не обнаружили.

Ксения Собчак рассказала о минировании своей квартиры

Попасть в квартиру оперативникам не удалось, дверь им не открыли, хотя соседи утверждали, что недавно видели жильцов.2 января телеведущая и политический деятель Ксения Собчак сообщила о «минировании» своей квартиры.