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В Москве «заминировали» квартиру родителей Навального
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В Москве «заминировали» квартиру родителей Навального 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости

Квартиру родителей Алексея Навального в Люблино заминировали телефонные террористы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

2 января в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в квартире родителей Навального в Люблино. Полицейские после проверки этажа и приквартирных помещений взрывчатки не обнаружили.

Ксения Собчак рассказала о минировании своей квартиры

Попасть в квартиру оперативникам не удалось, дверь им не открыли, хотя соседи утверждали, что недавно видели жильцов.2 января телеведущая и политический деятель Ксения Собчак сообщила о «минировании» своей квартиры.

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