Насильник Шурыгиной досрочно выйдет на свободу

Осужденный за изнасилование Шурыгиной досрочно выйдет на свободу

Осужденный чуть более года назад по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной Сергей Семенов выходит на свободу. Семья юноши добилась для него условно-досрочного освобождения, сообщили его родственники в социальной сети «ВКонтакте».

«Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами», — говорится в сообщении.

Когда именно Семенов будет освобожден, не уточняется.

Шурыгина выложила Шепелеву новые детали своего изнасилования

В марте 2016 года после празднования дня рождения подруги Шурыгина, тогда еще несовершеннолетняя, обвинила одного из гостей в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят». Позднее девушка назвала свою скандальную известность «счастливым случаем» и вышла замуж за 29-летнего оператора «Первого канала».