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Минздрав прокомментировал поездку «трехколесной» скорой
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В Коми очевидцы сняли на видео, как скорая мчится без заднего колеса 

РИА Новости 9 часов назад

Автомобиль скорой помощи, который по наблюдениям очевидцев ехал без заднего колеса в Удорском районе республики Коми, направлялся на ремонт, а не на вызов к больному, сообщили РИА Новости в республиканском министерстве здравоохранения.

Ранее местные жители сняли видео, как машина скорой помощи едет без колеса по трассе в Удорском районе. Видео было размещено в группе "Жесть Коми" в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи, а также ряд СМИ предположили, что автомобиль ехал на срочный вызов.

Как сообщили в Минздраве Коми, инцидент произошел с машиной скорой помощи Удорской центральной районной больницы.

"Шестого января 2018 года машина скорой помощи ГБУЗ РК "Удорская центральная районная больница" ехала на обслуживание вызова. Во время движения автомобиля произошла поломка транспорта. Машина скорой помощи произвела вынужденную остановку, на вызов был направлен другой автомобиль. На видео, размещенном в сети Интернет, машина с небольшой скоростью двигается к месту ремонта, в машине находится только водитель транспортного средства", — отметила представитель республиканского Минздрава.

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