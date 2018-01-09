Ещё
Скандальный «мажор» ушел от наказания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандальный «мажор» ушел от наказания 

Рамблер 3 часа назад
Фото: АГН "Москва"/Никеричев Андрей

Суд вернул материалы по делу об административном нарушении Абдувахоба Маджидова, накануне попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, для устранения выявленных недостатков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Багдасарян отработала свое наказание

Мировой судья судебного участка 50 района Черемушки указал на отсутствие в предоставленных материалах протокола административного задержания Маджидова, материалов видеофиксации, сведения о наличии которых содержатся в протоколе об отстранении от управления транспортным средством. Накануне Абдувахоб Маджидов попал в ДТП на Профсоюзной улице. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС Маджидов предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные иностранным государством. Документов, подтверждающих законность пребывания на территории РФ, у него не оказалось. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Маджидов — один из участников скандальной гонки на «Гелендвагене». В мае 2016 года он и его друзья пытались скрыться на «Гелендвагене» от полиции. После этого происшествия Маджидова лишили водительских прав.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кого на самом деле победил в Сирии
Катрин Денев сделала скандальное заявление
В США аллигаторы вмерзли в лед
Турция вызвала посла России
Умер Александр Ведерников
Видео
00:27
Названо число посетителей праздничных мероприятий
Новости Москвы
00:30
Краснодарец встретил Новый год под выстрелы из пулемета
Происшествия
00:47
Названа причина потери секретного американского спутника
Наука и техника
01:00
Друзья Тарасова посмеялись над Бузовой
Шоу-бизнес
02:29
Умер Александр Ведерников
Общество Происшествия
04:51
Модель подает в суд на жену Аршавина
Шоу-бизнес Футбол
00:36
В ПФР объяснили отказы в назначении пенсий
Личный счет
03:51
Насильник Шурыгиной досрочно выйдет на свободу
Происшествия Шоу-бизнес
00:18
В Коми засняли мчащуюся скорую без заднего колеса
Происшествия
01:40
Климкин новому главе МИД Польши: мы обречены на успех
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение