Скандальный «мажор» ушел от наказания

Суд вернул материалы по делу об административном нарушении Абдувахоба Маджидова, накануне попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, для устранения выявленных недостатков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Мировой судья судебного участка 50 района Черемушки указал на отсутствие в предоставленных материалах протокола административного задержания Маджидова, материалов видеофиксации, сведения о наличии которых содержатся в протоколе об отстранении от управления транспортным средством. Накануне Абдувахоб Маджидов попал в ДТП на Профсоюзной улице. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС Маджидов предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные иностранным государством. Документов, подтверждающих законность пребывания на территории РФ, у него не оказалось. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Маджидов — один из участников скандальной гонки на «Гелендвагене». В мае 2016 года он и его друзья пытались скрыться на «Гелендвагене» от полиции. После этого происшествия Маджидова лишили водительских прав.