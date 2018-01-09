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Мужчина ожил в морге перед вскрытием
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Мужчина ожил в морге перед вскрытием 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Фото: Wikimedia

На севере Испании труп ожил в морге прямо перед вскрытием. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание The Local.

«Мертвый» индиец ожил за минуту до вскрытия

Сотрудники морга собирались произвести вскрытие, когда из мешка с телом вдруг раздался храп. Патологоанатомы помогли «живому трупу» выбраться из мешка и отправили его в больницу. Там мужчине поставили диагноз каталепсия — состояние, при котором отмечается значительное снижение или потеря чувствительности к любым внутренним и внешним стимулам.

Издание отмечает, что мужчине, чуть не ставшему жертвой вскрытия, было 29 лет, и он отбывал заключение в тюрьме региона Астурия. Перед тем как отправить мужчину в морг, его смерть констатировали три врача.

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