Ещё
У берегов Китая может развернуться экологическая катастрофа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горящий у берегов Китая танкер грозит масштабной экологической катастрофой 

Вести.Ru 5 часов назад

У берегов Китая неподалеку от Шанхая готов взорваться и затонуть иранский нефтеналивной танкер. Судно, горящее в Восточно-Китайском море вторые сутки, угрожает экологической катастрофой всей акватории. Вокруг разливается ядовитый горючий конденсат. Пропали без вести больше 30 моряков из Ирана и Бангладеш. Тело одного из них уже обнаружено. Остальных сейчас ищут спасатели.

Огромный факел в Восточно-Китайском море не могут потушить вторые сутки: полыхает не только сам танкер, но даже вода на сотни метров вокруг. Горит нефтяная пленка на поверхности моря. Утечка топлива и пожар начались сразу после столкновения иранского судна с гонконгским сухогрузом, перевозившим зерно.

Китайский экипаж удалось вовремя эвакуировать — 21 человек в безопасности. А вот судьба моряков, которые находились на борту нефтевоза — это 30 иранцев и два гражданина Бангладеш— до сих пор неизвестна. Связь с ними была потеряна.

"У нас нет доказательств того, что случилось с экипажем на борту иранского нефтяного танкера. Поиск пропавших представителей экипажа все еще продолжается", — заявил генеральный консул Ирана в Шанхае Алиреза Ирваш.

Иранское информационное агентство со ссылкой на представителя министерства нефти страны сообщило, что 32 человека— весь экипаж танкера — погибли. В министерстве иностранных дел КНР пока официально подтвердили, что есть жертвы.

"Китайский поисково-спасательный катер обнаружил тело одного человека, его личность устанавливается. Власти уже направили к месту происшествия множество спасательных бригад для проведения поисковых работ, хотя, насколько мы понимаем, погодные условия крайне неблагоприятны. Китай прилагает максимум усилий", — рассказал официальный представитель МИД Китая Лю Кан.

Помощь в поисках предложила Южная Корея, куда держал курс танкер: власти этой страны предоставили корабль береговой охраны и вертолет. Позже к операции присоединились Военно-морские силы США. Китай, кроме того, направил к месту крушения очистное судно: площадь нефтяного пятна — уже около километра, и речь не только об экологической катастрофе.

На борту иранского танкера — 136 тысяч тонн газового конденсата. Испарения затрудняют работу спасателей и представляют для них серьезную опасность. Но главное — это угроза взрыва и затопления судна. Китайское Государственное управление по безопасности на море уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места крушения.

Вести.Ru: последние новости
Турецкий мотоциклист запечатлел на видео смерть своего товарища и собственную гибель в ДТП На Украине арестован бывший министр здравоохранения Крыма Очевидец запечатлел момент падения воздушной гимнастки в гомельском цирке
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Как изменилась страна за 17 лет президентства Путина
Для курильщиков ввели новые ограничения
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
Опубликовано фото атаковавшего Хмеймим дрона
Видео
01:01
В Японии изгоняют злых духов
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
00:30
Собаки спасли потерявшихся детей
00:20
В Тюмени загорелся жилой дом
Пожары Происшествия
00:40
Житель Карелии в одних трусах полез спасать собаку
Происшествия
12:34
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
США В мире
00:34
Появилось видео горящего у берегов Китая танкера
Происшествия Азия
03:13
Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
Ближний Восток В мире
01:35
Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице
Происшествия
01:00
Житель Массачусетса снял «замерзший» океан
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение