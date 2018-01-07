Ещё
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Падение воздушной гимнастки в гомельском цирке попало на видео 

РИА Новости 6 часов назад

В цирке Гомеля воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка. Видео инцидента опубликовано в сети.

По информации Sputnik Беларусь, ЧП произошло 5 января во время выступления коллектива Алишера Алимева. В афише было заявлено, что "гимнасты исполнят феноменальные трюки на высоте девятиэтажного здания". Уточняется, что 20-летняя циркачка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.

РИА Новости: последние новости
В Йемене разбился самолет арабской коалиции В Москве станцию метро "Калужская" проверяют после звонка о "минировании" Известный психолог Нина Талызина скончалась на 95-м году жизни
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9-я рота: «вся гора была усеяна трупами»
Россия и США возвращаются к гонке вооружений
Руслана раскрыла шокирующие подробности Майдана
В сети показали «загнивающую» бронетехнику СССР
Россия сорвала атаку на авиабазу Хмеймим
Видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение