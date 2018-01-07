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Собака оставила москвичку без лица
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Собака оставила москвичку без лица 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Фото: Fotolia / TMakotra

34-летняя жительница столицы стала жертвой собственного питомца. Как сообщили в правоохранительных органах, женщину срочно прооперировали в одной из больниц после того, как собака в буквальном смысле "отгрызла" хозяйке скулы.

Как передает Мегатюмень, пострадавшая лишилась большей части лица и теперь ее жизнь находится в руках хирургов. Именно медики сообщили правоохранительным органам о случившемся.

Полиция намерена выяснить все обстоятельства произошедшнего. А женщине тем временем предстоит длительное лечение и серия пластических операций по восстановлению лица.

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