Собака оставила москвичку без лица

34-летняя жительница столицы стала жертвой собственного питомца. Как сообщили в правоохранительных органах, женщину срочно прооперировали в одной из больниц после того, как собака в буквальном смысле "отгрызла" хозяйке скулы.

Как передает Мегатюмень, пострадавшая лишилась большей части лица и теперь ее жизнь находится в руках хирургов. Именно медики сообщили правоохранительным органам о случившемся.

Полиция намерена выяснить все обстоятельства произошедшнего. А женщине тем временем предстоит длительное лечение и серия пластических операций по восстановлению лица.