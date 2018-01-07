Собаки спасли уральских школьников, заблудившихся в тайге

Уральские мальчики заблудились в тайге и спаслись благодаря своим собакам, которые ночью согревали ребят, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

11-летние мальчики заблудились, когда гуляли в лесу. Собака одного из них, по их словам, погналась за белкой, они пошли за ней, а назад дорогу найти не смогли. Костер дети не разводили, спичек у них не было. «Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз», — рассказали спасатели.

Поиски ребят проходили в сложных условиях. Местность, где пропали подростки, — это болота, бурелом. Сейчас состояние мальчиков удовлетворительное.