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Башню «Газпрома» заволокло дымом
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Башню «Газпрома» заволокло дымом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

В Сети появилось видео, на котором видно, что башня Газпрома в Петербурге окутана дымом. Очевидцы выкладывают видео с места. Пока никаких официальных сообщений о возгорании нет, передает РЕН ТВ.

Башня Газпрома или Лахта-центр — это общественно-деловой комплекс, который строится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Его ключевым объектом будет штаб-квартира Газпрома. Общая площадь зданий составляет 400 тыс. м². Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года.

462-метровый небоскреб будет вторым среди самых высоких сооружений России и Европы, на первом месте 540-метровая Останкинская телебашня.

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