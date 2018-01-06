Башню «Газпрома» заволокло дымом

В Сети появилось видео, на котором видно, что башня Газпрома в Петербурге окутана дымом. Очевидцы выкладывают видео с места. Пока никаких официальных сообщений о возгорании нет, передает РЕН ТВ.

Башня Газпрома или Лахта-центр — это общественно-деловой комплекс, который строится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Его ключевым объектом будет штаб-квартира Газпрома. Общая площадь зданий составляет 400 тыс. м². Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года.

462-метровый небоскреб будет вторым среди самых высоких сооружений России и Европы, на первом месте 540-метровая Останкинская телебашня.