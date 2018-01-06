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Дети погибли в лобовом столкновении возле кладбища под Москвой
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Двое детей погибли в лобовом столкновении возле кладбища под Москвой 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

На западе Московской области произошло ДТП, в котором погибли три человека, среди которых — двое детей. Об этом в субботу, 6 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На повороте на кладбище на Тишинском шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, они в больницах. Еще трое, включая двоих детей, к сожалению, погибли», — сказал источник.

По информации подмосковного управления МВД, авария произошла накануне около половины десятого вечера, на Тишинском шоссе столкнулись три автомобиля: Mercedes Honda и «УАЗ».

10 декабря в результате уличной гонки в подмосковной деревне Внуково погибли три человека, еще двое получили травмы. СМИ опубликовали видео последствий аварии.

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