ФСБ задержала вымогавшего у МВД миллион рублей

В Екатеринбурге задержан мужчина, требовавший от МВД 1 миллион рублей, которые он предлагал перевести на его счёт. В противном случае он угрожал взорвать жилой многоэтажный дом, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщает RT.

«Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан «шутник», который по телефону требовал от МВД перевести на его счёт миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом», — сообщил пресс-секретарь.

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Злоумышленника удалось вычислить и задержать в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о террористическом акте).