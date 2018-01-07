Ещё
Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Накануне Нового года в столице спецслужбы предотвратили передел сфер влияния между двумя криминальными группировками, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Группировки воров в законе Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз) выясняли отношения из-за трех московских рынков, которые контролирует Салифов. Последний мобилизовал до семи сотен бойцов, чтобы защитить свои интересы. После чего последовало предложение о встрече в узком кругу, во время которой в помещение ворвались полицейские. Самое меньшее, с чем теперь придется столкнуться Азизу, это защита титула, пишет агентство.

В декабре прошлого года в Стамбуле в результате выяснения отношений между криминальными кланами был застрелен 36-летний вор в законе Давид Алханашвили, известный как Дато Панкисский.

 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро хотели скрыть новогодний взрыв
В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв
Французская певица Франс Галль умерла от рака
Россия заявила о беспределе ЕС
Захарова рассказала о связях с Госдепом
Видео
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение