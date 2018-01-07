Войнам криминальных авторитетов в Москве положили конец

Накануне Нового года в столице спецслужбы предотвратили передел сфер влияния между двумя криминальными группировками, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Группировки воров в законе Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз) выясняли отношения из-за трех московских рынков, которые контролирует Салифов. Последний мобилизовал до семи сотен бойцов, чтобы защитить свои интересы. После чего последовало предложение о встрече в узком кругу, во время которой в помещение ворвались полицейские. Самое меньшее, с чем теперь придется столкнуться Азизу, это защита титула, пишет агентство.

В декабре прошлого года в Стамбуле в результате выяснения отношений между криминальными кланами был застрелен 36-летний вор в законе Давид Алханашвили, известный как Дато Панкисский.