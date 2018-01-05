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В Луксоре упал воздушный шар с туристами
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В Луксоре упал воздушный шар с туристами, погиб человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Один турист из США погиб, еще семь человек получили травмы в результате падения воздушного шара в Луксоре на юге Египта, сообщил египетский информационный портал "Аль-Ахрам".

Пострадавших доставили в больницу Луксора, где им оказывается медицинская помощь.

По данным портала, авария произошла из-за сильного порыва ветра.

Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов.

Воздушный шар 26 февраля 2013 года загорелся на высоте около 300 метров, после чего рухнул над Долиной царей. В корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов, двое были доставлены в больницу. Среди находившихся на воздушном шаре были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта.

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