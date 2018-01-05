Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей под Смоленском

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений СМИ о задержании нетрезвых сотрудников ведомства, управлявших автомобилем в Смоленской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По словам Петренко, накануне Нового года на федеральном телевидении появился сюжет о том, что за рулем были задержаны нетрезвые сотрудники смоленских СК и прокуратуры, которые вели себя вызывающе, ссылаясь на свой социальный статус и место службы.

"На основании материалов СМИ председатель СК России поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета провести служебную проверку в отношении должностных лиц следственного управления по Смоленской области, нарушивших профессиональную этику сотрудника Следственного комитета", — рассказала Петренко.

Ранее Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.