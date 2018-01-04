Мальчик чудом спасся от четырех акул

Ребенок искупался в окружении четырех акул на Багамах

Мальчик, решивший искупаться в море у самого берега на Багамских островах, не увидел, что к нему плывут четыре небольшие акулы. Не видели хищников и взрослые, снимавшие ребенка с берега на камеру. Ситуацию оценил верно лишь оператор дрона, видеозапись с которого и выложили в социальную сеть Youtube.

По словам Артема Ткаченко, делавшего съемку, он закричал мальчику, что необходимо немедленно выбираться из воды.

Слава богу, он меня услышал

— приводит слова оператора дрона Daily Mail

Надо заметить, что акулы не особенно спешили к ребенку. Скорее всего, ими руководило любопытство, а не желание напасть.

Мы привыкли к распространенному штампу «акула-людоед», хотя ежегодно в мире от укусов собак гибнет гораздо больше людей, чем от нападений акул. По статистике, за год морские хищники нападают на человека около 100 раз. Лишь 10 случаев заканчиваются летальным исходом.

Чаще всего атаки вызваны ошибкой — рыба принимает серфера или купальщика за морского котика, а единственный способ проверить пригодность добычи в пищу для акулы — укус. Как правило, убедившись, что она «обозналась», хищница не продолжает попытки убить и съесть человека.

Иногда акулы просто защищают свою территорию от посторонних. Так, в декабре в результате атаки хищницы погибла любительница дайвинга из США.

Бывает, что люди спасают акул, вытаскивая их из воды голыми руками.