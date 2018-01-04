В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин

Уроженец Челнов музыкант театра «Русская песня» погиб в Москве

Музыкант театра «Русская песня» Дмитрий Калинин, известный как CrazyBalalaika, погиб в Москве, сообщает Управление культуры Набережных Челнов. Вечер памяти музыканта — уроженца Челнов — состоится 5 января в его родном городе.

Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года. Окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре «Русская песня».

Управление культуры Набережных Челнов просит не путать Дмитрия Калинина с его полным тёзкой, лидером шоу-оркестра «Русский стиль».

Последний написал тёзке трогательный некролог в соцсетях: «Ушел Дима. Мой друг, коллега, мой полный тезка. Даже отчество совпало. Помню, когда мне сказали что в Набережных Челнах есть балалаечник Дмитрий Калинин, я поразился невероятно, думал меня разыгрывают.. Через некоторое время Дима давал сольный концерт в Москве… Я тогда впервые услышал, что на балалайке так круто можно играть мировые хиты в русском стиле, да со свирелью, с жалейкой» Наш «отряд» понес такую потерю, что никакими словами не описать…».