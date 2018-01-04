Ещё
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезд сносит ураганом с рельсов в Швейцарии: видео с камер наблюдения 

ТК «Звезда» 2 часа назад

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались в центре разбушевавшегося урагана.

В Швейцарии бушует непогода. Зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части страны. В регионе порывы ветра достигают 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.

В аэропортах Цюриха и Женевы было отменено несколько авиарейсов. Также были отменены и отложены междугородние и пригородные поезда. На перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн первано железнодорожное сообщение. В Сети опубликовано видео с камер наблюдения, на кадрах которого поезд, состоящий из двух вагонов, буквально сдувает с рельсов.

Ураган вызван прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Удар стихии повредил здания в целом ряде стран. В некоторых из них без электричества остались тысячи домов. По данным BBC, один человек погиб во французских Альпах, еще два скончались из-за того, что были сметены волной на побережье в Испании. Тысячи людей эвакуированы.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что российские туристы оказались в центре разбушевавшегося урагана. По их словам, все трассы на горнолыжном куррорте закрыты, ветер валит деревья.

ТК «Звезда»: последние новости
В Копенгагене украли самую дорогую в мире бутылку русской водки: видео Власти Южно-Сахалинска поставят новую елку взамен сгоревшей Опубликовано видео с места пожара в доме Билла и Хиллари Клинтон
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракета КНДР упала на город
Семь российских самолетов уничтожены в Сирии
Пассажирский самолет пропал с радаров
«Тупая, как кирпич»: Бэннон оценил интеллект Иванки
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
Видео
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
00:25
Турист выскочил на крыло самолета через аварийный выход
Происшествия
03:02
20 машин столкнулись в США
ДТП Происшествия
00:26
Голубь стал звездой Интернета
Общество
00:06
Доигралась! Блондинка получила пробкой в глаз
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение