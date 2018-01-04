Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии

Поезд сносит ураганом с рельсов в Швейцарии: видео с камер наблюдения

Ранее сообщалось, что российские туристы оказались в центре разбушевавшегося урагана.

В Швейцарии бушует непогода. Зимний шторм «Бурглинд» с ураганным ветром обрушился на центральную, северную и северо-западную части страны. В регионе порывы ветра достигают 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.

В аэропортах Цюриха и Женевы было отменено несколько авиарейсов. Также были отменены и отложены междугородние и пригородные поезда. На перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн первано железнодорожное сообщение. В Сети опубликовано видео с камер наблюдения, на кадрах которого поезд, состоящий из двух вагонов, буквально сдувает с рельсов.

Ураган вызван прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Удар стихии повредил здания в целом ряде стран. В некоторых из них без электричества остались тысячи домов. По данным BBC, один человек погиб во французских Альпах, еще два скончались из-за того, что были сметены волной на побережье в Испании. Тысячи людей эвакуированы.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что российские туристы оказались в центре разбушевавшегося урагана. По их словам, все трассы на горнолыжном куррорте закрыты, ветер валит деревья.