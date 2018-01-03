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Российский вертолет разбился в Сирии
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Российский вертолет Ми-24 разбился 31 декабря при перелете на аэродром Хама 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", — добавили в Минобороны.

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