Российский вертолет разбился в Сирии

Российский вертолет Ми-24 разбился 31 декабря при перелете на аэродром Хама

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", — добавили в Минобороны.