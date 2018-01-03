Пантера растерзала человека в Подмосковье

Пантера убила человека в Подмосковье

Смотритель частного зверинца погиб в подмосковной деревне Обновленный Труд от зубов хищника. На мужчину набросилась пантера, когда он зашел в вольер покормить дикую кошку, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области.

По данным издания, полиция проводит проверку обстоятельств трагедии, произошедшей в Истринском районе Подмосковья.

Источник в правоохранительных органах утверждает, что пантера перегрызла мужчине горло и вырвалась на свободу. Поймать страшного хищника удалось лишь через несколько часов.

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