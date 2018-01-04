Названа причина пожара под Новосибирском

Причиной пожара под Новосибирском могло стать замыкание электропроводки

Замыкание электропроводки стало, по предварительным данным, причиной пожара на складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области, в результате которого погибли несколько человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в областной прокуратуре.

Кроме того, надзорное ведомство проведет проверку миграционного законодательства, поскольку по предварительным данным, погибшие являются гражданами Китая.

Будет дана оценка законности действий ответственных должностных лиц — как государственных, так и муниципальных служащих.

Пожар возник утром 4 января в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области на складе, где находились материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.

Пламя охватило две тысячи квадратных метров. На борьбу с пожаром были направлены 84 сотрудника МЧС и 24 единицы техники.

Через некоторое время удалось справиться с открытым горением и локализовать огненную стихию. При разборе завалов были обнаружены трупы 10 человек.

Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил по данному факту уголовное дело.