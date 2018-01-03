Что известно об убийстве правозащитницы на Украине

Что известно об убийстве на Украине адвоката Ирины Ноздровской

Фото: Один из участников демонстрации с требованием расследовать убийство Ирины Ноздровской AFP

Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства в Киевской области адвоката Ирины Ноздровской. Следствие считает, что преступление связано с профессиональной деятельностью юриста. Последние два года она занималась расследованием ДТП, в котором погибла её сестра. За рулём автомобиля, сбившего девушку, находился племянник экс-главы суда Вышгородского района. Он был приговорён к 7 годам тюремного заключения. 27 декабря Апелляционный суд отказал обвиняемому в освобождении по амнистии и отправил материалы дела на новое рассмотрение. Спустя два дня Ноздровская пропала, а 1 января было обнаружено её тело. Что известно о резонансном убийстве на Украине — в материале RT.

Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства адвоката Ирины Ноздровской, среди которых — её профессиональная деятельность. Тело 38-летней правозащитницы было обнаружено в реке 1 января, спустя три дня после её исчезновения.

«Сейчас рассматриваются четыре основные версии: её профессиональная деятельность; другая, более конкретизированная, — по последнему делу по факту ДТП; следующая — хулиганство; ещё одна — что её хотели изнасиловать», — цитирует УНИАН спикера Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

По его словам, основной версией следствия является убийство в связи с делом о смертельном ДТП, которым Ноздровская занималась несколько лет. При этом Жукович подчеркнул, что проверяться будут все версии.

Позднее депутат Верховной рады Мустафа Найем сообщил, что после предварительной судмедэкспертизы отпали версии о самоубийстве и изнасиловании.

Последние два года Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской. 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области девушку насмерть сбил Дмитрий Россошанский, предположительно находившийся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Оказалось, что Россошанский приходится племянником тогдашнему главе суда Вышгородского района. Несмотря на неопровержимые доказательства вины, дело всячески затягивалось. Кроме того, анализ крови водителя взяли через восемь часов после ДТП, а его результаты были обнародованы через пять дней. Предъявленные пробы не показали отклонений.

По словам депутата Верховной рады Ирины Сусловой, дело непременно бы «рухнуло», если бы им не занималась Ноздровская.

«Она фактически сама по крупицам собирала доказательства. При этом Ирина пережила угрозы, запугивания, избиения дочери и другие «аргументы», которые применили к ней друзья подозреваемого», — написала парламентарий в Facebook.

В ходе расследования документ об отказе от претензий к Россошанскому подписал муж погибшей Светланы Сапатинской (по некоторым данным, за вознаграждение). Аналогичный документ предлагалось подписать Ноздровской, однако она отказалась.

В итоге в мае 2017 года Россошанский был приговорён к семи годам тюремного заключения, но его защита подала апелляцию. Более того, в связи с отсутствием отягчающих обстоятельств водитель мог выйти на свободу по амнистии. Тем не менее, 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал обвиняемому в освобождении и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, также отправив материалы дела на новое рассмотрение.

Спустя два дня, 29 декабря, Ноздровская пропала, а 30-го числа была объявлена в розыск.

По словам дочери погибшей, её мать могли убить из мести угрожавшие её семье родственники или друзья Россошанского.

«Это может быть месть. Её держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий», — цитирует ТСН Анастасию Ноздровскую.

По её словам, одним из угрожавших был их сосед и друг Россошанского, ранее сидевший в тюрьме. В свою очередь, мужчина отверг эти обвинения, заявив, что в последний раз видел соседку на заседании суда 27 декабря.

Друзья Ноздровской также рассказывали, что после вынесения приговора отец Дмитрия Россошанского в зале суда сказал Ирине: «Ты плохо кончишь».

Один из участников демонстрации с требованием расследовать убийство Ирины Ноздровской

Новость о гибели Ирины Ноздровской вызвала большой общественный резонанс. Несколько сотен человек вышли во вторник, 2 января, на митинг с требованием передать уголовное производство киевской полиции. По словам демонстрантов, они не доверяют полиции Киевской области.

К участникам акции протеста вышел глава областной полиции Дмитрий Ценов, на которого было совершено нападение прямо во время митинга. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин осуждил такие действия собравшихся.

«Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?» — написал он на своей странице в Facebook.

Аброськин также сообщил, что на личный контроль расследование этого дела взял глава Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Мы — не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но подчёркиваю, что сделаем всё возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны», — добавил Аброськин.

Прокомментировали убийство юриста и в посольстве Соединённых Штатов на Украине. Там потребовали найти виновных и привлечь их к ответственности.

Shocked and saddened by the death of activist Iryna #Nozdrovska. We offer our deepest condolences to her friends and family. Those responsible must be brought to #justice. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Вызовом для украинского государства назвал убийство Ноздровской глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин.

Словом року в багатьох словниках став фемінізм. У нас стало краще з жін.конгресами, але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці. Вбивство І. Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток, справедливість взагалі і спроможність її забезп— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.

«Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность её обеспечить», — написал Климкин.