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Британский миллионер погиб в авиакатастрофе
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В Австралии при крушении самолета погиб британский миллионер с семьей 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: cityam.com

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники разбились при крушении самолета в Австралии.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров — погибли.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", — говорится в заявлении компании.

Председатель совета директоров компании Пол Уолш выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда", — сказал Уолш.

Как сообщает портал News.com Australia со ссылкой на полицию, жертвой авиакатастрофы также стал 44-летний "пилот со стажем".

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