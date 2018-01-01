Британский миллионер погиб в авиакатастрофе

В Австралии при крушении самолета погиб британский миллионер с семьей

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники разбились при крушении самолета в Австралии.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров — погибли.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", — говорится в заявлении компании.

Председатель совета директоров компании Пол Уолш выразил соболезнования в связи с инцидентом. "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда", — сказал Уолш.

Как сообщает портал News.com Australia со ссылкой на полицию, жертвой авиакатастрофы также стал 44-летний "пилот со стажем".