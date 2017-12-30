ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге

Сотрудники ФСБ установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Подозреваемый задержан и передан в Следственный комитет для проведения дальнейших действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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Вечером 27 декабря в камере хранения в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.