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ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
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ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге 

Рамблер 2 часа назад

Сотрудники ФСБ установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Подозреваемый задержан и передан в Следственный комитет для проведения дальнейших действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

>> ИГ взяло ответственность за взрыв в Петербурге

Вечером 27 декабря в камере хранения в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.

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