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Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
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Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы» 

Рамблер 2 часа назад

В Сети появилось видео с регистратора пассажирского автобуса, наехавшего на остановку на улице Сходненской в Москве.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибло двое человек, еще трое пострадали. Позднее в МЧС опровергли информацию о погибших.

«29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса по предварительной информации при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадало 3 человека. На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Юрий Титов.

>> Восстановлена картина трагедии в Москве

Видео инцидента в Москве

25 декабря на западе столицы рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали 11.

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