Житель Химок расстрелял рабочих

Житель подмосковного города Химки открыл стрельбу по рабочим, пилившим деревья, сообщает Mash.

Издание "Ридус" уточняет, что рабочие спиливали деревья в частном секторе, расчищая территорию для многоэтажной застройки. Недовольные местные жители пытались им помешать, начались столкновения. Рабочие избили одну из местных жительниц.

Полиция оттеснила протестующих с места проведения работ. Рабочие продолжили вырубку, одно из деревьев упало на стоящий рядом частный дом. Владелец дома схватил ружье и открыл стрельбу по рабочим.

В результате стрельбы никто не пострадал. Стрелок был задержан.

Кроме того, задержана одна из активисток, ее обвиняют в хулиганстве.