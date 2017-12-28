В Шереметьево предотвратили авиакатастрофу

В аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Аэрофлот» чуть не столкнулся со снегоуборщиком, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел накануне днем, когда рейс SU020, направлявшийся в Санкт-Петербург, разгонялся для взлета. В этот момент диспетчер московской авиагавани «поднял панику» и сообщил пилотам, что дал разрешение на взлет Airbus A320 «случайно».

По данным канала, в это время на взлетно-посадочной полосе находилась снегоуборочная машина, но экипаж сумел остановить разогнавшееся воздушное судно.

В результате происшествия диспетчер, ошибочно давший разрешение на взлет, получил выговор.

В октябре 2014 года в столичном аэропорту Внуково из-за столкновения со снегоуборщиком потерпел крушение частный самолет Falcon, на борту которого находился главный исполнительный директор французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.