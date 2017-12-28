СК назвал сумму хищений у Табакова

Бывшие руководители банка «Клиентский» украли у вкладчиков миллиард рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следователей, хищение совершили бывший председатель правления кредитной организации Андрей Лопатов, его заместитель Илья Волосевич, экс-председатель совета директоров Александр Кленовский, а также ряд неустановленных сотрудников банка, которые не позднее мая 2014 года вывели средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц.

Среди пострадавших от действий банкиров — режиссер и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, который, как сообщалось, мог хранить в банке 677 миллионов рублей, а также директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий.

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Во вторник Басманный суд Москвы отправил Александра Кленовского под домашний арест. Его подельники объявлены в розыск. Имущество всех троих арестовано.