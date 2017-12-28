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Умер Виктор Симакин
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Умер Виктор Симакин 

Рамблер 6 часов назад

Пресс-служба Нижегородского театра юного зрителя сообщила о смерти театрального режиссера Виктора Симакина.

Режиссер скончался накануне на 72-м году жизни.

Симакин был Заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премий имени Станиславского, имени Собольщикова-Самарина, а также дважды получал премию Нижнего Новгорода.

Режиссер долгие был художественным руководителем Нижегородского ТЮЗа, на сцене которого поставил такие спектакли, как «Вишневый сад», «Принцесса Турандот», «Завтра была война», «Васса Железнова» и другие.

В разное время Симакин работал главным режиссером в Костромском драматическом театре и Горьковском театре юного зрителя.

В октябре на 73-м году жизни умер другой режиссер, работавший в Нижегородском ТЮЗе, — лауреат премии «Золотая маска» Вячеслав Кокорин.

 Ещё 11 источников 
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