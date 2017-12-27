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LIVE: Трагедия в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер

Бывший собственник кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории предприятия и захватил заложников.

>> Стрельба на фабрике: «Если останусь живой, буду биться до конца»

Он удерживает людей, в числе которых раненые, и не позволяет оказать им медицинскую помощь. Мужчина поясняет, что на фабрике произошёл рейдерский захват.

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Аверьянов, отец восьмерых детей, считает себя разорённым и пытается таким образом добиться справедливости.

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