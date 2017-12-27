Ещё
Стрельба на фабрике: «Если останусь живой, буду биться до конца»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрельба на фабрике: «Если останусь живой, буду биться до конца» 

Рамблер 3 часа назад

Business FM связался с мужчиной, который открыл стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик».

>> Директор московской фабрики открыл огонь по прохожим

Илья Аверьянов представился директором фабрики и объяснил, что «осетинская банда», которую возглавляют два прокурора, отобрала у него бизнес. По его словам, когда сегодня он пришел на работу, его «стали брать штурмом» вооруженные люди. В ответ на это Аверьянов использовал имеющееся у него оружие.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", — рассказал он.

>> На фабрике в Москве произошла стрельба

Также бизнесмен рассказал, что сейчас он забаррикадировался на заводе, который окружил спецназ.

"У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — заявил Аверьянов.

>> При стрельбе на фабрике в Москве погиб один человек

Сегодня стало известно о стрельбе на кондитерской фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве, в результате которой один человек погиб, трое получили ранения. По данным СМИ, стрельба на территории фабрики могла начаться из-за имущественного спора между бывшим владельцем фабрики Ильей Аверьяновым и его конкурентом, который и был застрелен.

Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить важное.

 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
LIVE: Трагедия в Москве
Табакова ввели в кому
На «Меньшевике» началась «зачистка»
Сирийские войска заблокировали американскую базу
Убит брат Рианны
Видео
02:25
Путин подал документы в ЦИК
Политика
03:14
Директор фабрики в Москве расстрелял посетителей
Происшествия
Мать ошалела от отражения дочери в зеркале
В мире
01:15
Украинский разведчик рассказал, что было с ним в плену
Общество
01:01
На «Меньшевике» началась «зачистка»
Происшествия
00:53
Фотогеничный диктатор спровоцировал битвы фотожаб
00:41
Ужасы «Меньшевика»: люди прыгали из окон
Новости Москвы Происшествия
01:29
В Москве произошла массовая драка
Происшествия Криминал
02:37
Киев доставил пленных к месту обмена
Украина В мире
00:17
Киркоров похвастался выступлением на Первом канале
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение