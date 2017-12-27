Стрельба на фабрике: «Если останусь живой, буду биться до конца»

Business FM связался с мужчиной, который открыл стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик».

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Илья Аверьянов представился директором фабрики и объяснил, что «осетинская банда», которую возглавляют два прокурора, отобрала у него бизнес. По его словам, когда сегодня он пришел на работу, его «стали брать штурмом» вооруженные люди. В ответ на это Аверьянов использовал имеющееся у него оружие.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", — рассказал он.

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Также бизнесмен рассказал, что сейчас он забаррикадировался на заводе, который окружил спецназ.

"У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — заявил Аверьянов.

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Сегодня стало известно о стрельбе на кондитерской фабрике «Меньшевик» на Иловайской улице в Москве, в результате которой один человек погиб, трое получили ранения. По данным СМИ, стрельба на территории фабрики могла начаться из-за имущественного спора между бывшим владельцем фабрики Ильей Аверьяновым и его конкурентом, который и был застрелен.

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