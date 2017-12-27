При стрельбе на фабрике в Москве погиб один человек

В результате стрельбы в Москве на Иловайской улице погиб один человек, четверо ранены, сообщает РЕН ТВ.

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Ранее сообщалось, что директор фабрики "Меньшевик" открыл огонь из ружья по посетителям. По некоторым данным, мужчина устроил стрельбу из-за долгов. Mash сообщает, что среди раненых могут быть сотрудники Службы судебных приставов, которые пришли изымать долги.

Также сообщается, что на фабрике удерживают заложников.

На место выехали наряды полиции и бригады скорой помощи.