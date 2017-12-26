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Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
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Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Дом главы «Роснано» Анатолия Чубайса в подмосковном Переделкине обокрали, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, ограбление произошло еще летом. Хозяин дома оценил ущерб в 70 млн рублей: злоумышленники вынесли оборудование для «умного дома» и 13 телевизоров.

Как заявил следователям сам Анатолий Чубайс, весь дом он оценивает в 40 млн долларов.

В ограблении заподозрили некоего Мусу Садаева, связанного с фирмой, строившей особняк в Переделкине. У него обнаружили похищенную технику. По версии следствия, на преступление Садаева могло толкнуть чувство мести, якобы Чубайс недоплатил за стройку.

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