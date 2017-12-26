В Москве эвакуируют Белорусский вокзал

Людей эвакуируют с территории Белорусского вокзала в Москве, сообщает Пятый канал.

Причины происходящего неизвестны. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов столицы.

Ранее в России прошла волна телефонного терроризма. Многочисленные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах начали поступать в различные здания по всей России 11 сентября и с тех пор привели к эвакуации по меньшей мере 1,4 миллиона человек из более чем двух тысяч зданий в 170 городах страны.

Сегодня бывший руководитель ФСБ и действующий секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подобные звонки поступали из Турции, Японии, США и с Украины с использованием IP-телефонии.