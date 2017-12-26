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Умер Валерий Бардин
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Умер один из создателей Рунета Валерий Бардин 

ТАСС 1 час назад
Фото: кадр Youtube

Известный исследователь, автор ряда передовых компьютерных технологий, один из создателей российского сегмента сети Интернет Валерий Бардин скончался в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщила его супруга.

Причиной смерти, по ее словам, стало онкологическое заболевание.

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Бардин родился 6 января 1954 года, закончил Московский инженерно-физический институт, работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне — Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Именно там при активном участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету.

Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры "Демос" и "Релком", первое новостное интернет-СМИ "Национальная служба новостей", Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных "Интегрум".

Последние годы жизни Бардин активно сотрудничал с ТАСС. При его участии была создана используемая в агентстве с 2017 года уникальная система определения тематики текстов на основе технологий искусственного интеллекта.

Бардин лауреат премии Совета министров СССР (1988 год), обладатель Национальной Intel Интернет-премии 2000 года в номинации "Дело Всей Жизни".

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