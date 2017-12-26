На Украине напали на «дочку» Сбербанка

Во Львове радикалы разбили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка

Радикалы ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" Сбербанка во Львове на Украине, сообщает местный сайт "032" со ссылкой на депутата горсовета Игоря Зинкевича.

"В ночь на 26 декабря неизвестные повредили отделение российского Сбербанка, расположенного на улице Городецкой, 147… Проникновение в помещение учреждения не произошло, однако неизвестные разбили окна банка, а на стенах оставили надписи красной краской с лозунгами "выметайтесь", — говорится в сообщении.

Украинские радикалы ранее неоднократно устраивали акты вандализма в отношении работающих на Украине "дочек" российских банков.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.