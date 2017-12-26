Курившую пенсионерку сдуло с балкона

Бабушку снесло ветром с балкона на Сахалине

Сахалинская пенсионерка упала с балкона, выйдя покурить, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника местной больницы.

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По его словам, 70-летнюю жительницу города Шахтерск сдуло с балкона четвертого этажа порывом ураганного ветра. Женщина упала в мягкий сугроб, к которому не смог подъехать автомобиль скорой помощи. В результате пенсионерку пришлось доставлять в медучреждение на ковше погрузчика.

В данный момент женщина лечится от полученных травм в центральной районной больнице Углегорска.

Сейчас Сахалин находится под влиянием мощного циклона, из-за которого обесточены 40 населенных пунктов острова.