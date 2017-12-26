У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг

Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован

Водитель московского автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», находится в тяжелом состоянии, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах.

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По словам собеседника агентства, во время ДТП 58-летний Виктор Тихонов ударился головой, в результате чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы и не может быть допрошен полицейскими.

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Накануне на западе столицы автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, пострадали 15. Согласно предварительному анализу экспертной группы ГАЗ, водитель автобуса не пытался тормозить перед происшествием. Ранее СМИ сообщали, что сразу после аварии Тихонов объяснил, что ДТП могла спровоцировать закатившаяся под педали бутылка воды.